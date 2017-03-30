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Суд разрешил внеплановую ревизию в РЦ для выяснения обстоятельств завладения 2 млрд грн "Аграрного фонда"
18:29 30.03.2017 |
Печерский районный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) о назначении внеплановой выездной ревизии в ПАО "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках" для выяснения обстоятельств завладения группой лиц средствами ПАО "Аграрный фонд" (оба Киев) на сумму более 2 млрд грн.
Соответствующее решение принято судом во время заседания 23 марта и обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.
Обосновывая ходатайство, сторона уголовного производства указала, что главный следователь ГПУ проводит досудебное расследование по подозрению бывшего главы Национального банка Украины (НБУ), обозначенного в уголовном деле как лицо 3, и бывшего главы правления ПАО "Реал Банк" (лицо 4) в совершении уголовных преступлений.
В частности, лицо 3, по предварительному сговору с лицами 4, 5, 6 и 7, и другими лицами, брало участие в преступной организации, учрежденной лицом 5, с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также был соисполнителем совершенных этой организацией преступлений.
Указанные лица незаконно завладели средствами "Аграрного фонда" на общую сумму 2 млрд 69,194 млн грн путем заключения мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ, коды ISIN: UA4000173280, UA4000173298) между Брокбизнесбанком и "Аграрным фондом" и договоров прямого репо с НБУ.
В указанном преступлении, помимо главы НБУ, принимал участие также замглавы центробанка - лицо 8 и глава правления "Аграрного фонда" - лицо 9.
В связи с этим, следователь сообщил о необходимости установить ряд обстоятельств в отношении служебных лиц РЦ, которые обеспечивали выполнение операций прямого репо с ОВГЗ 12 февраля 2014 года и 13 февраля 2014 года или были причастны к их проведению.
Судья постановил удовлетворить ходатайство и привлечь к ревизии представителей НБУ и НКЦБФР на срок с 10 апреля по 1 мая 2017 года.
Согласно решению суда, во время ревизии необходимо установить обстоятельства заключения и выполнения РЦ соглашения с Брокбизнесбанком о клиринговом обслуживании от 31 октября 2013 года, дополнения к указанному соглашению от 12 февраля 2014 года и соглашения об открытии и обслуживании корреспондентского счета от 31 октября 2013 года и прочих соглашений.
Суд также постановил установить обстоятельства относительно заключения и выполнения РЦ финансово-хозяйственных договоров с ООО "Инвестиционный капитал Украина" (Киев) и ПАО "Аграрный фонд" в части операций с указанными ОВГЗ; установить обстоятельства поступления 12 и 13 февраля 2014 года распоряжений от Брокбизнесбанка и компании "Инвестиционный капитал Украина", обстоятельства блокировки указанных ОВГЗ, осуществления расчетов по указанным ценным бумагам, обстоятельств взаимоотношений с депозитарием НБУ относительно предоставления и подтверждения клиринговой ведомости и подтверждения завершения расчетов, обстоятельств формирования и предоставления платежных документов, которыми сопровождались сделки.
Помимо этого, необходимо установить обстоятельства принятия решения и проведения операций относительно предоставления Брокбизнесбанку дополнительного денежного лимита в сумме более 2 млрд грн для покупки банком указанных ОВГЗ у "Аграрного фонда", обстоятельств погашения банком дополнительного денежного лимита; установить движение ОВГЗ 12 и 13 февраля 2014 года, состояние финансовой дисциплины и бухгалтерского учета РЦ, а также провести встречные проверки субъектов хозяйствования, относительно осуществления между ними и РЦ финансово-хозяйственной деятельности, а именно ПАО "Аграрный фонд", НБУ, "Инвестиционный капитал Украина", Укрэксимбанк, Ощадбанк и Брокбизнесбанк.
Суд распорядился предоставить служащим Государственной аудиторской службы и лицам, привлеченным к проведению ревизии, разрешение на раскрытие РЦ, Ощадбанком, НБУ, Брокбизнесбанком, банковской тайны.
Постановление суда обжалованию не подлежит.
Как сообщалось, "Аграрный фонд" создано весной 2013 года постановлением правительства. Его уставный капитал составляет 5 млрд грн.
Предыдущее руководство Аграрного фонда возглавляемое Александром Кирюком разместило на счетах Брокбизнесбанка более 2 млрд грн, в Радикал банке - 300 млн грн. Однако из-за банкротства этих финансовых учреждений деньги предприятию не возвращены.
Изначально инициатором преобразования Аграрного фонда в ПАО выступил Минагропрод, мотивируя это возможностью фонда привлекать небюджетные средства и осуществлять инвестиционные проекты в аграрном секторе.
В начале 2017 года Фонд госимущества принял решение о приватизации ПАО "Аграрный фонд".
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