Украина ожидает поступление очередного транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза размером 600 млн евро 3-7 апреля.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"С 3 по 7 апреля ожидаем макрофинансовую помощь со стороны ЕС в размере 600 млн евро", - написал он.

По его словам, об этом Порошенко сообщил после встречи с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером в ходе саммита Европейской народной партии на Мальте.

Как сообщали Українські Новини, в марте Еврокомиссия одобрила выделение Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

В результате этой выплаты общая макроэкономическая помощь, которую ЕС распространит на Украину с 2014 года, достигнет 2,81 млрд евро, что является самым большим объемом макроэкономической помощи, предоставленной ЕС любой стране, не входящей в ЕС.