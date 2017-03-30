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Топливно-энергетический комплекс
Украина ожидает транш макрофинансовой помощи ЕС € 600 млн 3-7 апреля
17:52 30.03.2017 |
Украина ожидает поступление очередного транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза размером 600 млн евро 3-7 апреля.
Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.
"С 3 по 7 апреля ожидаем макрофинансовую помощь со стороны ЕС в размере 600 млн евро", - написал он.
По его словам, об этом Порошенко сообщил после встречи с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером в ходе саммита Европейской народной партии на Мальте.
Как сообщали Українські Новини, в марте Еврокомиссия одобрила выделение Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.
В результате этой выплаты общая макроэкономическая помощь, которую ЕС распространит на Украину с 2014 года, достигнет 2,81 млрд евро, что является самым большим объемом макроэкономической помощи, предоставленной ЕС любой стране, не входящей в ЕС.
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