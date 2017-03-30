Национальный банк ввел новую методику оценки учета запасов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) согласно их текущей рыночной стоимости.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

"Это позволит приблизить стоимость запасов ПИИ к реалиям рынка и уменьшить расхождения в данных Национального банка Украины и Государственной службы статистики Украины", - считает НБУ.

В результате мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов рыночная стоимость активов предприятий, в том числе и банков, существенно снизилась.

Отсутствие просмотра их стоимости привело к тому, что начиная с 2010 года часть запасов ПИИ отображалась по существенно завышенной стоимости.

Обязательная переоценка стоимости активов в случае существенных стоимостных изменений на фондовом рынке определена методологией шестого издания руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (2009).

Указанную методологию НБУ применяет с 2015 года.

В результате проведенного перерасчета стоимости запасов ПИИ, учтенных по цене последней сделки, с учетом их рыночной стоимости за период с 2010 по 2016 установлено, что их стоимость по состоянию на конец 2016 уменьшилась на 14,1 млрд долларов и составила 48,9 млрд долларов (против 63 млрд долларов по предварительной оценке).

Начиная с 2017 года переоценка стоимости ключевых листинговых предприятий будет осуществляться НБУ и Госстатом ежеквартально.

Кроме того, в планах НБУ передавать данные по ПИИ банковского сектора Госстату.

Это требует усовершенствования программного обеспечения НБУ и согласования форматов передачи соответствующих данных от НБУ к Госкомстату.

Как сообщали Українські Новини, Объем прямых иностранных инвестиций в Украину за 2016 год составил 4 405,8 млн долларов.