Всемирный банк (ВБ) намерен рассмотреть возможность учреждения новых целевых программ финансовой поддержки Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров по итогам встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с вице-президентами Всемирного банка Кайлом Питерсом и Сирилом Мюллером, передают Українські Новини.

"Мы готовы продолжать наше сотрудничество, направленное на поддержку реформ, проводимых украинским правительством, а также рассмотреть возможность учреждения новых целевых программ финансовой поддержки Украины", - сказано в нем со ссылкой на слова Питерса.

Согласно сообщению, вице-президенты также отметили заметный прогресс, достигнутый украинским правительством в течение последних 8 месяцев в сфере стабилизации экономики, возобновления экономического роста и повышения минимальной заработной платы.

В свою очередь Гройсман сообщил руководителям Всемирного банка о первоочередных задачах и приоритетах правительства в реформировании государства, в частности о пенсионной и земельной реформах.

Премьер-министр также высоко оценил уровень сотрудничества между Украиной и Всемирным банком, поблагодарил его руководителей за поддержку в проведении необходимых преобразований.

Как сообщали Українські Новини, ранее Всемирный банк высказал опасения в отношении спада украинской экономики без проведения реформ.

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины на 2% в 2017 году и на 3% в 2018-2019 годах.

Согласно прогнозам Всемирного банка, ВВП Украины вырастет на 2% в этом году и на 3% в 2018-2019 годах.

Банк отмечает, что в 2016 году рост украинской экономики составил 1% после 10-процентного снижения в 2015 году.