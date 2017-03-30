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Всемирный банк намерен рассмотреть возможность учреждения новых целевых программ финансовой поддержки Украины
07:43 30.03.2017 |
Всемирный банк (ВБ) намерен рассмотреть возможность учреждения новых целевых программ финансовой поддержки Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров по итогам встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с вице-президентами Всемирного банка Кайлом Питерсом и Сирилом Мюллером, передают Українські Новини.
"Мы готовы продолжать наше сотрудничество, направленное на поддержку реформ, проводимых украинским правительством, а также рассмотреть возможность учреждения новых целевых программ финансовой поддержки Украины", - сказано в нем со ссылкой на слова Питерса.
Согласно сообщению, вице-президенты также отметили заметный прогресс, достигнутый украинским правительством в течение последних 8 месяцев в сфере стабилизации экономики, возобновления экономического роста и повышения минимальной заработной платы.
В свою очередь Гройсман сообщил руководителям Всемирного банка о первоочередных задачах и приоритетах правительства в реформировании государства, в частности о пенсионной и земельной реформах.
Премьер-министр также высоко оценил уровень сотрудничества между Украиной и Всемирным банком, поблагодарил его руководителей за поддержку в проведении необходимых преобразований.
Как сообщали Українські Новини, ранее Всемирный банк высказал опасения в отношении спада украинской экономики без проведения реформ.
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины на 2% в 2017 году и на 3% в 2018-2019 годах.
Согласно прогнозам Всемирного банка, ВВП Украины вырастет на 2% в этом году и на 3% в 2018-2019 годах.
Банк отмечает, что в 2016 году рост украинской экономики составил 1% после 10-процентного снижения в 2015 году.
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