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Топливно-энергетический комплекс
Кабмин одобрил отчет о выполнении госбюджета-2016
14:13 29.03.2017 |
Кабинет Министров одобрил отчет о выполнении государственного бюджета за 2016 год.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов, передают Українські Новини.
29 марта министр финансов Александр Данилюк на заседании правительства отчитался о выполнении госбюджета-2016.
В 2016 году госбюджет выполнен по доходам в сумме 616,283 млрд гривен, по расходам - 684,884 млрд гривен, по объему возврата кредитов - 5,455 млрд гривен, по объему предоставления кредитов - 7,117 млрд гривен с дефицитом в сумме 70,262 млрд гривен.
Министр финансов отметил, что основными итогами выполнения бюджета 2016 являются: дефицит менее 3% ВВП в условиях отсутствия или уменьшения некоторых источников доходов; выделение средств на оборону и безопасность в объеме 5,1% ВВП; ускорение процесса восстановления минимальных социальных стандартов; поддержка Пенсионного фонда в условиях резкого сокращения ставки ЕСВ (единого соцвзноса).
Как сообщали Українські Новини, по данным Государственной казначейской службы госбюджет за 2016 год выполнен с дефицитом в 70,130 млрд гривен, в то время как предельный размер дефицита в законе о госбюджете-2016 год был установлен на уровне 83,69 млрд гривен.
По доходам госбюджет-2016 выполнен на 98,0% с дефицитом 12,260 млрд гривен, дефицит сводного бюджета в 2016 году составил 54,68 млрд гривен.
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