Финансовые новости
- |
- 29.03.17
- |
- 16:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Кабмин утвердил концепцию реформирования и развития ГФС
12:26 29.03.2017 |
Кабинет Министров утвердил концепцию реформирования и развития Государственной фискальной службы.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.
Презентовал концепцию реформирования Фискальной службы министр финансов Александр Данилюк.
"Правительственная команда с международными экспертами работали над концепцией реформы ГФС. Реформа является сложной и требует принятия непростых решений", - сказал он.
По словам Данилюка, в ходе реформирования службы, необходимо сменить руководящий состав как в центральном офисе службы, так и в территориальных органах.
Кроме того, необходимо сократить количество юридических лиц службы.
"Есть ряд юрлиц, которые занимаются маттех базой и обеспечением, а также бухгалтерия и другие. Их не должно быть столько", - сказал министр.
Реформирование также затронет и функционал службы, который должен стать в дальнейшем в большей части сервисным.
Данилюк подчеркнул, что в ходе реформирования таможни необходимо с мая сократить количество таможен с 27 до одной центральной.
"Таможенные пункты на местах останутся, но они будут подчиняться напрямую центральной таможне", - подчеркнул министр.
При этом он отметил, что в ходе реформирования таможни будет сокращено количество сотрудников, которые работают на таможенных постах, что позволит сократить до минимума человеческий фактор.
Реформирование таможни также предусматривает ведение института уполномоченного экономического оператора, введение электронного документооборота.
Как сообщали Українські Новини, 28 июня 2016 года в Украину приехала специальная миссия США.
В сентябре того же года Миссия США предоставила Государственной фискальной службе рекомендации по реформированию таможни.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Данилюк ожидает очередное заседание суда Лондона по иску РФ не ранее конца апреля
Сегодняшнее решение - это первый этап. Украина получила разрешение судьи на апелляцию. По просьбе украинских юристов суд также согласился заморозить сегодняшнее решение до следующего заседания суда, которое произойдет не ранее конца апреля, - Александр Данилюк.
ТОП-НОВОСТИ
|Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о евробондах на $3 млрд
|ICU оценивает потери для платежного баланса от блокады Донбасса и захвата украинских предприятий в $2,1-2,5 млрд
|Кто раз в полгода ломает сайт НАПК
|К чему приведут бои под Первомайском
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Westinghouse объявила о банкротстве, Toshiba ожидает рекордный убыток в 1 трлн иен
|29 марта стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей
|Цены на нефть продолжают подъем 29 марта, Brent подорожала до $51,64 за баррель
|Кабмин одобрил отчет о выполнении госбюджета-2016
|Освобождение украинцев от "мобильного рабства" снова затягивается
|Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине о евробондах на $3 млрд
Это интересно
|Samsung все же будет продавать восстановленные смартфоны Galaxy Note7
|Новое предприятие Илона Маска займется подключением компьютеров к мозгу человека для считывания и записи мыслей
|Hyundai Santa Fe стал первой легковушкой, пересекшей Антарктиду
|"Бесстрашная девочка" останется на Уолл-Стрит еще на год
|В Берлине похитили 100-килограммовую золотую монету
|Собеседование: 15 вопросов, которые нельзя задавать
|Устройство Superscreen превращает ваш смартфон в 10-дюймовый планшет