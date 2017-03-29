Кабинет Министров утвердил концепцию реформирования и развития Государственной фискальной службы.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Презентовал концепцию реформирования Фискальной службы министр финансов Александр Данилюк.

"Правительственная команда с международными экспертами работали над концепцией реформы ГФС. Реформа является сложной и требует принятия непростых решений", - сказал он.

По словам Данилюка, в ходе реформирования службы, необходимо сменить руководящий состав как в центральном офисе службы, так и в территориальных органах.

Кроме того, необходимо сократить количество юридических лиц службы.

"Есть ряд юрлиц, которые занимаются маттех базой и обеспечением, а также бухгалтерия и другие. Их не должно быть столько", - сказал министр.

Реформирование также затронет и функционал службы, который должен стать в дальнейшем в большей части сервисным.

Данилюк подчеркнул, что в ходе реформирования таможни необходимо с мая сократить количество таможен с 27 до одной центральной.

"Таможенные пункты на местах останутся, но они будут подчиняться напрямую центральной таможне", - подчеркнул министр.

При этом он отметил, что в ходе реформирования таможни будет сокращено количество сотрудников, которые работают на таможенных постах, что позволит сократить до минимума человеческий фактор.

Реформирование таможни также предусматривает ведение института уполномоченного экономического оператора, введение электронного документооборота.

Как сообщали Українські Новини, 28 июня 2016 года в Украину приехала специальная миссия США.

В сентябре того же года Миссия США предоставила Государственной фискальной службе рекомендации по реформированию таможни.