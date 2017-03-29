Правительство планирует перейти к полной монетизации льгот в Украине с 2018 года, сообщил министр социальной политики Украина Андрей Рева.

"Государство за все время взяло на себя чрезмерные обязательства. Поэтому мы видим единственный выход из этой ситуации - монетизация, то есть, денежная компенсация каждому льготнику вместо предоставления льгот в натуральном виде", - цитирует А.Реву пресс-служба Министерства социальной политики в среду.

По его словам, до 1 июля 2017 года во Львовской области будет осуществлен эксперимент по монетизации льгот, а уже с 2018 года, по результатам этого эксперимента, планируется проведение полной монетизации льгот по всей стране.

"Сегодня на льготные программы используется до 15 млрд грн, это на год. В 2018 году, если взять все программы, которые должны финансироваться, это будет около 20 млрд грн", - сообщил министр.

