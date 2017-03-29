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Топливно-энергетический комплекс
В феврале средняя зарплата увеличилась на 3,3% до 6,2 тыс. гривен
17:24 28.03.2017 |
В феврале средняя заработная плата увеличилась по сравнению с январем на 3,3%, или на 201 гривну до 6 209 гривен в месяц.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 9 832 гривны/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Тернопольской области, где средняя зарплата составила 4 790 гривен/месяц.
Как сообщали Українські Новини, в январе средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с декабрем на 7,2%, или на 467 гривен до 6 008 гривен в месяц.
Средняя заработная плата населения Украины в феврале, гривен:
|февраль
|февраль в % к январю
|Средняя
|6 209
|103,3
|Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства
|4 891
|99,8
|- из них сельское хозяйство
|4 586
|97,7
|Промышленность
|6 693
|102,6
|- Добывающая промышленность
|8 354
|102,2
|- из него добыча каменного, бурого угля и торфа
|8 143
|99,4
|- Обрабатывающая промышленность
|6 368
|103,0
|- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия
|5 989
|102,7
|- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви
|4 806
|104,4
|- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность
|5 716
|103,8
|- производство кокса, продуктов нефтепереработки
|6 930
|99,2
|- химическое производство
|6 397
|100,5
|- производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|12 709
|103,0
|- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий
|6 003
|102,9
|- металлургия и обработка металла
|7 558
|101,1
|- производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|7 175
|106,1
|- производство электрического и электронного оборудования
|5 842
|107,3
|- производство машин и оборудования
|6 003
|106,6
|- производство транспортного оборудования
|6 252
|104,6
|- производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|5 986
|103,4
|- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|7 535
|102,6
|- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами
|4 637
|98,3
|Строительство
|5 678
|106,6
|Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления
|6 862
|102,5
|Транспорт и связь
|6 314
|97,1
|- наземный и трубопроводный транспорт
|5 870
|95,1
|- водный транспорт
|5 676
|108,5
|- авиационный транспорт
|26 121
|95,8
|- складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|6 954
|98,3
|- почтовая и курьерская деятельность
|3 369
|101,2
|Временное размещение и организация питания
|4 473
|101,8
|Информация и телекоммуникации
|11 100
|108,7
|Финансовая деятельность
|10 983
|99,0
|Операции с недвижимостью
|5 301
|101,1
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|9 345
|114,0
|- из них исследования и разработки
|7 152
|105,4
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|5 065
|101,3
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|7 156
|111,5
|Образование
|5 344
|105,1
|Здравоохранение и социальная помощь
|4 497
|102,1
|- из них здравоохранение
|4 542
|102,1
|Искусство, спорт, развлечения и отдых:
|5 539
|102,3
|- деятельность в сфере отдыха и развлечений, культуры и спорта
|5 037
|103,6
|- функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры
|4 816
|104,1
|Предоставление других услуг
|5 902
|107,6
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