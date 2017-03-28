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Топливно-энергетический комплекс
НБУ констатирует отсутствие оснований для пересмотра госбюджета-2017
10:49 28.03.2017 |
Об этом в эфире "Радио Вести" сообщил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук, передают Українські Новини.
"Ситуация с бюджетом сегодня лучше, чем мы ожидали. На сегодняшний день предпосылок для пересмотра бюджета нет. И нет рисков для невыполнения его показателей, и тех рамок, которые заложены в программе МВФ", - сказал он.
Госбюджет на 2017 год утвержден с прогнозом по росту валового внутреннего продукта на уровне 3% при инфляции 8,1%.
Также предполагалось обязать Национальный банк в 2017 году перечислить прибыль в размере 41 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, за февраль государственный бюджет выполнен по доходам на 88% с дефицитом 7,187 млрд гривен.
По данным Госказначейства, в феврале доходы госбюджета составили 52,6 млрд гривен, что на 11,6 млрд гривен, или 28,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 7,2 млрд гривен, или на 12% меньше от бюджетной росписи.
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