Национальный банк констатирует отсутствие оснований для пересмотра государственного бюджета на 2017 год.

Об этом в эфире "Радио Вести" сообщил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук, передают Українські Новини.

"Ситуация с бюджетом сегодня лучше, чем мы ожидали. На сегодняшний день предпосылок для пересмотра бюджета нет. И нет рисков для невыполнения его показателей, и тех рамок, которые заложены в программе МВФ", - сказал он.

Госбюджет на 2017 год утвержден с прогнозом по росту валового внутреннего продукта на уровне 3% при инфляции 8,1%.

Также предполагалось обязать Национальный банк в 2017 году перечислить прибыль в размере 41 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, за февраль государственный бюджет выполнен по доходам на 88% с дефицитом 7,187 млрд гривен.

По данным Госказначейства, в феврале доходы госбюджета составили 52,6 млрд гривен, что на 11,6 млрд гривен, или 28,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 7,2 млрд гривен, или на 12% меньше от бюджетной росписи.