Национальный банк прогнозирует рост промышленного производства на 2% в 2017 году.

Об этом в эфире "Радио Вести" сообщил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Сергей Николайчук, передают Українські Новини.

"Мы ставим прогноз по росту промышленности в этом году на уровне 2%", - сказал он.

При этом Николайчук отметил, что не стоит особого внимания обращать на результаты работы промышленного производства в феврале, так как месячные показатели являются волатильными.

"Месячные оценки очень зависят от сезонных факторов. Если говорить о феврале (сокращение промпроизводства на 4,6%), то необходимо вспомнить, что прошлый год был високосным, и было на 1 рабочий день больше. Кроме того, в феврале прошлого года было резкое возобновление производства после торговой блокады РФ, которая началась с января", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году промышленное производство выросло на 2,4% по сравнению с 2015 годом.