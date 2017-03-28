Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в феврале 2017 года выросла на 4,6% и на 1 марта 2017 года составила 1995,3 млн грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

По ее данным, сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась в феврале на 8,8% и на 1 марта 2017 года составила 946,9 млн грн.

Как сообщает статведомство, увеличение задолженности по заработной плате в минувшем месяце зафиксировано в Ривненской (в три раза), Хмельницкой (на 68,3%), Черкасской (на 44%), Луганской (на 14,2%), Запорожской (на 5,9%), Ивано-Франковской (на 5,8%), Днепропетровской (на 5,6%), Закарпатской (на 4,2%) областях и г. Киев (на 12,3%).

При этом задолженность по зарплате в феврале сократилась в Черновицкой (на 67,2), Тернопольской (на 54,5%), Волынской (на 42%), Полтавской (на 8,1%), Сумской (на 4,7%), Херсонской (на 4,6%), Черниговской (на 3,4%) и Львовской (на 3%) областях.

К началу февраля основная доля суммы задолженности экономически активных предприятий приходилась на промышленность (75,1%), профессиональную, научную и техническую деятельность (9,7%). При этом более половины задолженности сформировано в Донецкой (27%), Луганской (15,2%), и Харьковской (10%) областях.

Официальный курс на 27 марта - 27,124559 грн./$1.

