Повышение пенсий украинцам возможно уже в этом году, но только в рамках полноценной пенсионной реформы, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Верховной Раде.

"Следующий наш шаг – это повышение пенсий украинцам. Но это будет возможно сделать, когда мы проведем с вами в этом зале, я надеюсь, в ближайшее время, в ближайшие месяцы, полноценную пенсионную реформу", - сказал премьер.

По его словам, эта реформа даст возможность построить справедливую и бездефицитную пенсионную систему и уже в этом году пересмотреть размер пенсий.

"Но мы знаем, что и эта реформа станет предметом атак полулистов. Надеюсь, что вы не будете ее атаковать, а поддержите, и она будет работать на пользу миллионов украинских граждан", - добавил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, проведение пенсионной реформы является частью программы реформ, одобренной Международным валютным фондом для Украины в марте 2015 года. При этом, как отмечают в правительстве, наша страна не брала на себя обязательства перед МВФ повысить пенсионный возраст.

Ключевой задачей реформы является установление справедливого размера пенсионных выплат и урегулирование дефицита бюджета Пенсионного фонда, который на текущий момент превышает 140 миллиардов гривень и, по оценкам правительства, может быть ликвидирован к 2024 году.