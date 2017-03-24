Национальный банк объясняет рост ВВП в 2016 году более высоким приростом сельского хозяйства и инвестиционной активности.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Отмечается, что в 4-м квартале прошлого года движущей силой экономического роста было сельское хозяйство.

При этом рекордный урожай зерновых культур превысил все прогнозы.

Также благодаря активному экспорту зерновых и масла произошел перелом долгой тенденции спада экспорта - впервые почти за 6 месяцев экспорт вырос в годовом измерении на 9,7%.

Вместе с тем динамика внутреннего потребления в 4-м квартале ухудшилась.

Возобновилось падение потребления сектора общегосударственного управления на 2,2%, что объясняется замедлением роста текущих расходов сводного бюджета.

В целом по итогам 2016 года, как отмечает НБУ, именно инвестиции были движущей силой возобновления экономического роста.

Нацбанк подчеркивает, что в текущем году украинская экономика вырастет на 1,9%.

В частности в 1-м квартале текущего года прирост экономики замедлится вопреки благоприятной базе сравнения и наличия определенного импульса роста от предыдущих периодов.

В январе существенно возросло строительство и транспортные перевозки на фоне низкой базы сравнения.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта в 2017 году с 2,8% до 1,9% в связи с временным прекращением перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.

Национальный банк ожидает, что наибольший эффект от торговой блокады украинская экономика почувствует в текущем году.

При этом НБУ улучшил прогноз роста ВВП в 2018 году с 3% до 3,2%.