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Производство ЖРС за 2 мес. сократилось на 10,5%, в том числе из-за блокады - "Укрпромвнешэкспертиза"
12:44 24.03.2017 |
Производство железорудного сырья (ЖРС) в январе-феврале текущего года сократилось на 10,5%, или на 1,3 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 11,05 млн тонн, в том числе, из-за транспортной блокады.
Как сообщается в пресс-релизе компании в пятницу, такие данные обнародовало госпредприятие "Укрпромвнешэкспертиза".
При этом добавляется, что в феврале 2017 года среднесуточное производство товарного неподготовленного ЖРС составило 130,2 тыс. тонн, что на 16,3 тыс. тонн выше показателя за предыдущий месяц. Показатель среднесуточного производства подготовленного сырья снизился с 67,8 тыс. тонн до 63,1 тыс. тонн (на 4,7 тыс. тонн). Всего было произведено 5 млн 414,2 тыс. тонн товарного ЖРС, что на 219,3 тыс. тонн меньше показателя января 2017 года.
"Производство ЖРС горнорудными компаниями Украины в феврале, в основном, было отрицательным как минимум по причине меньшего количества дней в месяце. Тем не менее, негативное влияние текущей конъюнктуры внутреннего рынка очевидно. Северный и Ингулецкий ГОКи за январь-февраль снизили объемы производства товарного сырья более, чем на 300 тыс. тонн каждый по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Также имели место проблемы "Сухой Балки" с продлением действия лицензию на добычу руды", - прокомментировал ситуацию эксперт компании "Укрпромвнешэкспертиза" Дмитрий Желтяков, которого цитирует пресс-служба.
Данные "УПЭ" свидетельствуют, что общие февральские поставки ЖРС на меткомбинаты Украины со стороны горнорудных компаний Украины составили 2,403 млн тонн - на 638 тыс. тонн меньше, чем в январе. Февральские объемы закупки сырья у внутреннего производителя в сравнении с январем наиболее существенно снизились у Енакиевского МЗ (-182 тыс. тонн) и Алчевского МК (-197 тыс. тонн). Одной из причин такой динамики поставок ЖРС на указанные предприятия стала транспортная блокада.
По данным Государственной фискальной службы Украины, экспорт украинского ЖРС в феврале 2017 года возрос на 157 тыс. тонн - до 2,699 млн тонн. Таким образом, с начала года всего было экспортировано около 5,2 млн тонн, что на 1,5 млн тонн ниже, чем аналогичный показатель за 2016 год.
В стоимостном выражении в феврале 2016 года цены украинских поставщиков для внешних направлений выросли приблизительно на 6%. В марте будет наблюдаться рост цен на 2-3% вслед за стабилизацией ценовых индексов в Китае. Цены на внутреннем рынке останутся на прежнем уровне, несмотря на то, что фактически спрос на сырье в Украине снизится из-за транспортной блокады.
Как сообщал "Укрметаллургпром" (Днепр), за 2 мес.-2017 производство железной руды снизилось на 10% - до 11,581 млн тонн, концентрата - на 9%, до 9,887 млн тонн.
При этом выпуск подготовленного железорудного сырья (ЖРС) сократился на 8% - до 8,563 млн тонн, в том числе окатышей - на 8%, до 3,553 млн тонн, агломерата - на 8%, до 5,010 млн тонн.
Украина в 2015 году сократила выпуск железной руды на 2% - до 80,371 млн тонн, концентрата - также на 2%, до 66,813 млн тонн. Производство подготовленного ЖРС снизилось на 8% - до 55,215 млн тонн, в том числе окатышей - на 1%, до 21,657 млн тонн, агломерата - на 12%, до 33,559 млн тонн.
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