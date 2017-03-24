В январе в Украина импортировала 6 701 единиц легковых автомобилей на сумму 91,6 млн долларов, что на 85% больше, чем в январе 2016 года.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українські Новини.

При этом импорт всех категорий автомобилей составил 9 219 единиц.

Средняя стоимость одной ввезенной иномарки снизилась с 17,2 тыс. долларов до 13,7 тыс. долларов.

Сообщается, что наибольшее количество легковых автомобилей прибыло в Украину из Евросоюза - 4 743 единиц, а крупнейшей страной-поставщиком стала Германия (1 890 единиц).

Из Японии в январе было завезено 434 автомобиля, из Франции - 566, из Словакии - 469, из Румынии - 443 автомобиля.

Как сообщали Українські Новини, в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года продажи новых легковых автомобилей увеличились на 51% до 4 822 единиц.

Ассоциация "Укравтопром" была создана в 1997 году.

Членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.