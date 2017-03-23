В январе-феврале 2017 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-февралем 2016 года увеличился на 21%, или на 1,455 млрд гривен до 8,382 млрд гривен.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

В том числе в январе-феврале 2017 года работы по строительству зданий и сооружений выполнены на 4,669 млрд гривен (из них жилые составили 2,664 млрд гривен, нежилые - 2,005 млрд гривен).

Кроме того, работы по строительству инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций выполнены на сумму 3,713 млрд гривен.

Индексы строительных работ составили 123,9% (123,4% и 124,7%) и 117,6% соответственно.

Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение в январе составили 83,5% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт - 7,8% и 8,7% соответственно.

Как сообщало агентство, в январе 2017 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем 2016 года увеличился на 35%, или на 1,004 млрд гривен до 3,871 млрд гривен.

В 2016 году объем выполненных строительных работ по сравнению с 2015 годом увеличился на 13,1%, или на 8,217 млрд гривен до 70,942 млрд гривен.

Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в январе-феврале, млн гривен: