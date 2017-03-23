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Топливно-энергетический комплекс
В январе-феврале объем стройработ увеличился на 21% до 8,4 млрд гривен
17:40 23.03.2017 |
В январе-феврале 2017 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-февралем 2016 года увеличился на 21%, или на 1,455 млрд гривен до 8,382 млрд гривен.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.
В том числе в январе-феврале 2017 года работы по строительству зданий и сооружений выполнены на 4,669 млрд гривен (из них жилые составили 2,664 млрд гривен, нежилые - 2,005 млрд гривен).
Кроме того, работы по строительству инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций выполнены на сумму 3,713 млрд гривен.
Индексы строительных работ составили 123,9% (123,4% и 124,7%) и 117,6% соответственно.
Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение в январе составили 83,5% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт - 7,8% и 8,7% соответственно.
Как сообщало агентство, в январе 2017 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем 2016 года увеличился на 35%, или на 1,004 млрд гривен до 3,871 млрд гривен.
В 2016 году объем выполненных строительных работ по сравнению с 2015 годом увеличился на 13,1%, или на 8,217 млрд гривен до 70,942 млрд гривен.
Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в январе-феврале, млн гривен:
Выполнено строительных работ
|Объемы стройработ в январе-феврале, млн гривен
|Доля в общем объеме стройработ, в %
|Строительство, всего
|8 381,7
|100,0
|Здания и сооружения
|4 669,0
|55,7
|из них
|- жилые
|2 664,0
|31,8
|- нежилые
|2 005,0
|23,9
|Инженерные сооружения
|3 712,7
|44,3
|в том числе:
|транспортные сооружения
|249,4
|3,0
|- автострады, улицы и дороги
|108,1
|1,3
|- железные дороги
|67,7
|0,8
|- взлетно-посадочные полосы
|...1
|...1
|- мосты, эстакады, тоннели, метро
|...1
|...1
|- порты, каналы, плотины и другие водные сооружения
|49,8
|0,6
|трубопроводы, коммуникации и линии электропередач
|950,6
|11,3
|- магистральные трубопроводы, коммуникации и линии электропередач
|557,3
|6,6
|- местные трубопроводы и коммуникации
|393,3
|4,7
|комплексные промышленные сооружения
|2 066,0
|24,7
|- сооружения горнопромышленных и добывающих предприятий
|1 510,8
|18,1
|- сооружения предприятий электроэнергетики
|251,1
|3,0
|- сооружения предприятий химической промышленности
|26,3
|0,3
|- сооружения металлургических предприятий
|277,8
|3,3
|- другие инженерные сооружения
|446,7
|5,3
|из них:
|- сооружения спортивного и развлекательного назначения
|11,7
|0,1
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