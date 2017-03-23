Международный валютный фонд (МВФ) рассчитывает сообщить о новой дате заседания Совета директоров по вопросу завершения третьего пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) для Украины в ближайшее время, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс.

"Заседание Совета директоров было отстрочено, для того чтобы оценить влияние различных последних событий на программу сотрудничества. В этом нет ничего необычного. Мы ожидаем, что новая дата заседания будет назначена в ближайшее время", - сказал он во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг.

Представитель Фонда при этом не уточнил, о каких событиях идет речь.

"У меня нет никаких данных, чтобы добавить более того, что я сказал. У меня нет деталей", - ответил Д.Райс на вопрос относительно наличия взаимосвязи между отсрочкой даты заседания и торговой блокадой отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось, вопрос третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины исчез из повестки дня совета директоров Международного валютного фонда на 20 марта. Какая-либо информация о причинах таких изменений на сайте Фонда отсутствует. Повестка дня расписана до 31 марта и вопроса Украины в ней нет.

По данным Минфина, перенесение сроков проведения заседания вызвано исключительно потребностью в уточнении расчетов экономических последствий мер, примененных Украиной в ответ на блокаду и захват украинских предприятий на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также в связи с признанием российской стороной документов, выданных на этих территориях.

В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что Украина находится в программе сотрудничества с МВФ. Национальный банк, в свою очередь, также обновил макроэкономические прогнозы с учетом эффекта торговой блокады отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что указом президент Украины Петра Порошенко от 16 марта введено в действие решение СНБО от 15 марта о временном прекращении перемещения грузов через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Решение не касается гуманитарных грузов и пересечения линии разграничения людьми.

МВФ 4 марта сообщил о достижении соглашения с властями Украины в отношении меморандума об экономической и финансовой политике. Это открывает путь для завершения третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF, по итогам которого Украине может быть предоставлен четвертый транш финансирования, объемом SDR734,05 млн (около $1 млрд).

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,25 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,65 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд).

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября.

