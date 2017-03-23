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Правительство отменило НДС на операции с металлоломом до 2019 г.
16:19 23.03.2017 |
Кабинет министров Украины освободил от взимания налога на добавленную стоимость (НДС) операции с ломом черных и цветных металлов, в частности по импорту, до 1 января 2019 года.
Соответствующее постановление правительства датируется 22 марта 2017 года, которым вносятся изменения в другое постановление от 12 января 2011 года № 15, определяющее перечни отходов и лома черных и цветных металлов, операции с которыми не облагаются НДС.
При этом поясняется, что решение принято во исполнение закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" (№ 1797- VIII), которым, в частности предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс Украины в части продления до 1 января в 2019 года режима освобождения от НДС операций с ломом черных и цветных металлов.
"Принятым постановлением правительства приводится в соответствие с требованиями действующего законодательства соответствующий нормативно правовой акт Кабинета министров Украины", - констатируется в разъяснении к документу.
Как сообщалось, в конце прошлого года руководство "Украинской ассоциации вторичных металлов и ресурсов" ("УАВторметресурс") обратилось к премьер-министру Украины с просьбой инициировать подготовку и принятие постановления правительства, которым операции с ломом черных и цветных металлов освобождаются от взимания НДС до 2019 года.
При этом пояснялось, что 21 декабря 2016 года парламент принял закон №5368 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно улучшения инвестиционного климата в Украине)", которым предусмотрена до 1 января 2019 года пролонгация освобождения от НДС операций по поставкам, в том числе по импорту лома черных и цветных металлов. Одновременно, Налоговым кодексом предусмотрено утверждение перечня металлолома Кабинетом министров.
Ранее аналогичное постановление, принятое правительством 25 марта 2015 года по отмене НДС на операции с металлоломом на период с 2015 года по 1 января 2017 года, вступило в силу 31 марта 2015 года, хотя норма соответствующего закона начала действовать с 1 января 2015 года. В результате заготовка металлолома и обеспечение им метпредприятий ухудшались, а ломосборочные компании были вынуждены обращаться в суды по данной проблеме.
В связи с этим и с целью обеспечения стабильных поставок металлолома метпредприятиям ассоциация просила Кабинет министров Украины принять постановление "Об утверждении перечня отходов и лома черных и цветных металлов, операции с поставок которых, в частности, операции по импорту, временно, до 2019 года освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость".
Ранее глава другой ассоциации - Украинской ассоциации вторичных металлов ("УАВтормет") - Владимир Бублей заявлял, что "остаются нерешенными вопросы с отменой НДС при операциях с металлоломом и окончательной отменой НДФЛ, либерализацией рынка первичной заготовки металлолома".
В свою очередь, руководство Государственной фискальной службы (ГФС) 20 января 2017 года направило письмо-разъяснение своим подразделениям о том, что операции с ломом черных и цветных металлов освобождаются от взимания НДС до 2019 года - до вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта Кабинета министров Украины.
Верховная Рада Украины 21 декабря 2016 года приняла закон №5368 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно улучшения инвестиционного климата в Украине)".
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