Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в январе 2017 года увеличился на 0,34%, или на 1,26 млрд грн или $0,23 млрд - до 1,931 трлн грн или $71,21 млрд, сообщило Министерство финансов на своем сайте в четверг.

Согласно сообщению, государственный долг к концу января составлял 1,652 трлн грн или $60,91 млрд, в том числе внешний - 981,05 млрд грн или $36,18 млрд. Гарантированный государством долг составлял 279,33 млрд грн или $10,3 млрд, в том числе внешний - 260,28 млрд грн или $9,6 млрд.

По данным министерства, увеличение госдолга в январе обусловлено финансированием госбюджета за счет госзаимствований, а также капитализацией Укрэксимбанка и Ощадбанка (оба Киев).

Как сообщалось, закон о госбюджете-2017 установил предельный размер госдолга на конец 2017 года в 1 трлн 716,63 млрд грн и предельный размер гарантированного государством долга в 579,37 млрд грн по сравнению 1 трлн 501,48 млрд грн и 444,78 млрд грн на конец 2016 года в законе о госбюджете-2016.



