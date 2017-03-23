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Топливно-энергетический комплекс
Рада ввела среднесрочное бюджетное планирование
Верховная Рада ввела среднесрочное бюджетное планирование.
За соответствующий законопроект №6161 в целом проголосовали 260 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Как отмечал ранее Минфин, это очередной важный шаг в бюджетной реформе, который позволит ввести новый эффективный механизм управления бюджетным процессом.
Разработанная Минфином модель среднесрочного бюджетного планирования основывается на опыте и мировых практиках с учетом рекомендаций Международного валютного фонда и особенностей бюджетной системы и законодательства Украины.
Модель предусматривает расширение горизонта бюджетного планирования с одного до трех лет.
Ключевым элементом системы среднесрочного бюджетного планирования станет Бюджетная декларация на среднесрочный период.
При этом закон о государственном бюджете Украины остается годовым.
Как сообщали Українські Новини, законопроект №6161 зарегистрирован в парламенте 6 марта текущего года.
Инициатором документа является Кабинет Министров.
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