Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») рассчитывает в текущем году запустить первые проекты строительства концессионных дорог в стране.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы «Укравтодора» Славомир Новак в ходе заседания правительства.

"Надеюсь, что в этом году мы сможем объявить первые конкурсы по концессионным проектам в Украине", - сообщил Новак.

При этом он не уточнил, какие именно участки дорог планируется построить для дальнейшей передачи в концессию.

Он добавил, что "Укравтодор" сформировал рабочую группу с участием народных депутатов, экспертов и общественных организаций, чтобы создать такой закон о концессии, "который будет работать в реалиях Украины".

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что реализация проектов платных (концессионных) дорог в Украине возможна только после принятия нового закона о концессии, который может быть принят уже в начале 2017 года.

В мае 2015 года "Укравтодор" объявил конкурс на строительство первой в Украине концессионной дороги Львов – Краковец, разговоры о строительстве которой велись уже более десяти лет. Но уже в сентябре того же года стало известно, что конкурсные заявки претендентов – украинской компании "Украинские транспортные магистрали" и французской Bouygues – не соответствуют условиям конкурса. В связи с этим Министерство инфраструктуры сообщило, что рассчитывает в 2016 году перезапустить в новом формате данный конкурс после того, как будет усовершенствовано законодательство Украины о концессии, а также о государственно-частном партнерстве.