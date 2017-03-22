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Украина в феврале сократила выплавку стали на 3,6% и выпала из ТОП-10 рейтинга Worldsteel, но осталась в ней по итогам 2 мес.
17:04 22.03.2017 |
Украина по итогам работы металлургических предприятий в феврале 2017 года сократила производство стали на 3,6% по сравнению с февралем 2016 года - до 1,9 млн тонн, переместившись с 10-го на 11-е место в рейтинге 67 стран - основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).
В феврале зафиксирован рост выплавки стали в большинстве стран первой десятки, кроме Японии, США и России.
Первая десятка стран-производителей стали по итогам февраля выглядит следующим образом: Китай (61,187 млн тонн, рост на 4,6%), Япония (8,340 млн тонн, падение на 0,1%), Индия (8,113 млн тонн, рост на 8,9%), США (6,362 млн тонн, падение на 1%), Россия (5,585 млн тонн, падение на 0,3%), Южная Корея (5,508 млн тонн, рост на 8,3%), Германия (3,453 млн тонн, рост на 2,6%), Турция (2,739 млн тонн, рост на 15,6%), Бразилия (2,572 млн тонн, рост на 5,7%) и Италия (1,973 млн тонн, рост на 1,2%).
В целом в феврале 2017 года 67 стран произвели 126,579 млн тонн стали, что на 4,1% выше февраля-2016.
По итогам января-февраля 2017 года первая десятка стран-производителей стали выглядит следующим образом: Китай (128,767 млн тонн, рост на 5,8%), Япония (17,343 млн тонн, рост на 1,3%), Индия (16,762 млн тонн, рост на 12,1%), США (13,337 млн тонн, рост на 3,5%), Россия (11,768 млн тонн, рост на 5,6%), Южная Корея (11,155 млн тонн, рост на 3,6%), Германия (7,1 млн тонн, рост на 1,8%), Турция (5,669 млн тонн, рост на 14,1%), Бразилия (5,4 млн тонн, рост на 9,5%) и Украина (4,003 млн тонн, рост на 2,4%).
В целом в январе-феврале 2017 года 67 стран произвели 264,416 млн тонн стали, что на 5,8% выше января-февраля-2016.
По итогам всего 2016 года в ТОП-10 вошли: Китай (808,370 млн тонн, рост на 1,2%), Япония (104,772 млн тонн, падение на 0,3%), Индия (95,618 млн тонн, рост на 7,4%), США (78,619 млн тонн, падение на 0,3%), Россия (70,8 млн тонн, падение на 0,1%), Южная Корея (68,567 млн тонн, падение на 1,6%), Германия (42,082 млн тонн, падение на 1,4%), Турция (33,163 млн тонн, рост на 5,2%), Бразилия (30,212 млн тонн, падение на 9,2%) и Украина (24,221 млн тонн, рост на 5,5%).
В целом за 2016 год 66 стран произвели 1 млрд 603,989 млн тонн стали, что на 0,7% больше, чем за 2015 год.
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