Кабинет Министров одобрил законопроект о Службе финансовых расследований.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Презентовал документ министр финансов Александр Данилюк.

По его словам, в составе службы будет работать 3,5 тыс. человек вместо ранее заявленных 2,5 тыс.

Предполагается создание 7 региональных центров, в каждом из которых будет работать по 300 человек.

В центральном управлении штат составит 400 сотрудников.

Сотрудники будут иметь звания, которые не будут аналогичными военным, при этом спецформа для сотрудников не предусмотрена.

Служба не будет наделена полномочиями по борьбе с преступлениями на таможне.

Среди прочего данная служба будет расследовать использование политическими партиями средств в предвыборных кампаниях, махинациях в банковской системе и финансовой системе в целом.

В ходе обсуждения документа рядом министров были сделаны замечания по документу в части оплаты труда работников службы.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что документ будет направлен в Нацсовет реформ для обсуждения его в целом и всех замечаний к нему.

Как сообщали Українські Новини, в конце 2016 года из-за технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговую милицию вне закона уже с 1 января 2017 года.

В связи с этим Минфин подготовил законопроект о создании Финансовой полиции.

При подготовке законопроекта между Минфином и МВД начались дискуссии относительно того, кому должна подчиняться данная служба.