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Кабмин одобрил законопроект о Службе финрасследований
13:24 22.03.2017 |
Кабинет Министров одобрил законопроект о Службе финансовых расследований.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.
Презентовал документ министр финансов Александр Данилюк.
По его словам, в составе службы будет работать 3,5 тыс. человек вместо ранее заявленных 2,5 тыс.
Предполагается создание 7 региональных центров, в каждом из которых будет работать по 300 человек.
В центральном управлении штат составит 400 сотрудников.
Сотрудники будут иметь звания, которые не будут аналогичными военным, при этом спецформа для сотрудников не предусмотрена.
Служба не будет наделена полномочиями по борьбе с преступлениями на таможне.
Среди прочего данная служба будет расследовать использование политическими партиями средств в предвыборных кампаниях, махинациях в банковской системе и финансовой системе в целом.
В ходе обсуждения документа рядом министров были сделаны замечания по документу в части оплаты труда работников службы.
Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что документ будет направлен в Нацсовет реформ для обсуждения его в целом и всех замечаний к нему.
Как сообщали Українські Новини, в конце 2016 года из-за технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговую милицию вне закона уже с 1 января 2017 года.
В связи с этим Минфин подготовил законопроект о создании Финансовой полиции.
При подготовке законопроекта между Минфином и МВД начались дискуссии относительно того, кому должна подчиняться данная служба.
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