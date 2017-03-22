Орган по урегулированию споров ВТО 21 марта принял решение создать группу экспертов в споре по иску Украины к Российской Федерации по ограничению транзита из Украины по территории РФ, в частности, в Казахстан и Киргизию, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Нас поддерживают страны ЕС, США, Бразилия, Индия, Турция, Китай, Норвегия, Япония, Канада, Корея, Сингапур, Парагвай, потому что понимают, что агрессия РФ в отношении Украины является грубым пренебрежением всех норм и правил международной торговли", - написала она на своей странице в Facebook.

Н.Микольская подчеркнула, что данный иск является очень важным для Украины, поскольку ограничение транзита - это манипуляции России, направленные на причинение ущерба отношениям Украины с третьими странами, а также на ограничение этих стран к доступу к украинскому продовольствию.

Торговый представитель напомнила, что Украина 14 сентября 2016 года направила требование к ВТО о консультациях с РФ о мерах по ограничению транзитного движения, которые были проведены 10 ноября.

После этого 9 февраля 2017 года украинская сторона направлено требование о создании группы экспертов по делу DS 512 "РФ - меры по транзитному движению", а 20 февраля Россия отклонила это требование.

