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Топливно-энергетический комплекс
ВТО решил создать группу экспертов в споре Украины с РФ по транзиту
12:31 22.03.2017 |
Орган по урегулированию споров ВТО 21 марта принял решение создать группу экспертов в споре по иску Украины к Российской Федерации по ограничению транзита из Украины по территории РФ, в частности, в Казахстан и Киргизию, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская.
"Нас поддерживают страны ЕС, США, Бразилия, Индия, Турция, Китай, Норвегия, Япония, Канада, Корея, Сингапур, Парагвай, потому что понимают, что агрессия РФ в отношении Украины является грубым пренебрежением всех норм и правил международной торговли", - написала она на своей странице в Facebook.
Н.Микольская подчеркнула, что данный иск является очень важным для Украины, поскольку ограничение транзита - это манипуляции России, направленные на причинение ущерба отношениям Украины с третьими странами, а также на ограничение этих стран к доступу к украинскому продовольствию.
Торговый представитель напомнила, что Украина 14 сентября 2016 года направила требование к ВТО о консультациях с РФ о мерах по ограничению транзитного движения, которые были проведены 10 ноября.
После этого 9 февраля 2017 года украинская сторона направлено требование о создании группы экспертов по делу DS 512 "РФ - меры по транзитному движению", а 20 февраля Россия отклонила это требование.
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