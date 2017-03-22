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Топливно-энергетический комплекс
НБУ решил сохранить прогноз инфляции 9,1% на 2017
14:37 21.03.2017 |
Национальный банк решил сохранить прогноз инфляции на уровне 9,1% на 2017 год, несмотря на временное прекращение перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.
20 марта монетарный комитет НБУ провел внеплановый пересмотр своих макропрогнозов после переноса Международным валютным фондом рассмотрения выделения Украине следующего транша.
НБУ сохранил свой прогноз инфляции в 2017 году на уровне 9,1%, несмотря на блокаду Донбасса.
Также Нацбанк считает актуальным достижение цели по инфляции на уровне 8% (+/- 2 п.п.).
Как сообщали Українські Новини, ранее совет директоров МВФ отложил обсуждение третьего пересмотра программы для Украины и выделения очередного кредитного транша в размере 1 млрд долларов, которое было запланировано на 20 марта.
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