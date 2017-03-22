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Транспортные предприятия Украины в январе-феврале увеличили перевозку грузов на 13% - Госстат
10:59 21.03.2017 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО) в январе-феврале 2017 года увеличили перевозку грузов на 13% по сравнению с январем 2016 года - до 98 млн тонн.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за указанный период возрос на 16,6% - до 54,1 млрд ткм.
Согласно статданным, транспортировка грузов по железной дороге во внутреннем сообщении и на экспорт увеличилась на 6,7% - до 43,8 млн тонн, а в целом ж/д перевозки выросли на 9% - до 53,8 млн тонн. Перевозки лома черных металлов увеличились на 17,7%, зерна и продуктов перемола - на 43%, нефти и нефтепродуктов - на 53,6%, строительных материалов - на 60,7%. Вместе с этим перевозки лесных грузов снизились на 43,8%, кокса - на 17,8%, цемента - на 12,9%, химических и минеральных удобрений - на 12,2%, черных металлов - на 6,6%, каменного угля - на 5,9%, железной и марганцевой руды - на 3,5%.
В общих объемах перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 97,1%. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом объемы зарубежных перевозок грузов уменьшились на 30,6%.
В январе-феврале также увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка и транзит газа возросли соответственно на 19,5% и на 31,4%. Вместе с тем перекачка аммиака и нефти сократились соответственно на 71,4% и на 2,2%. Транзит аммиака сократился на 71,4%, нефти - на 1,7%.
Перевозка грузов авиатранспортом в январе-феврале 2017 года сократилась на 15% - до 0,01 млн тонн.
Грузовые перевозки в Украине в январе-феврале 2017г характеризуются следующими данными:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю 2016г
|млн тонн
|в % к январю 2016г.
|Транспорт
|54148,8
|116,6
|99,8
|113,0
|железнодорожный
|31199,1
|113,8
|53,8
|109,0
|Автомобильный
|5302,4
|114,6
|22,7
|122,4
|водный
|420,8
|93,5
|0,3
|69,8
|трубопроводный
|17192,4
|123,7
|23,0
|115,1
|авиационный
|34,1
|94,2
|0,01
|85,1
Данные: Госстат
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