Транспортные предприятия Украины (без учета территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО) в январе-феврале 2017 года увеличили перевозку грузов на 13% по сравнению с январем 2016 года - до 98 млн тонн.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за указанный период возрос на 16,6% - до 54,1 млрд ткм.

Согласно статданным, транспортировка грузов по железной дороге во внутреннем сообщении и на экспорт увеличилась на 6,7% - до 43,8 млн тонн, а в целом ж/д перевозки выросли на 9% - до 53,8 млн тонн. Перевозки лома черных металлов увеличились на 17,7%, зерна и продуктов перемола - на 43%, нефти и нефтепродуктов - на 53,6%, строительных материалов - на 60,7%. Вместе с этим перевозки лесных грузов снизились на 43,8%, кокса - на 17,8%, цемента - на 12,9%, химических и минеральных удобрений - на 12,2%, черных металлов - на 6,6%, каменного угля - на 5,9%, железной и марганцевой руды - на 3,5%.

В общих объемах перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 97,1%. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом объемы зарубежных перевозок грузов уменьшились на 30,6%.

В январе-феврале также увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка и транзит газа возросли соответственно на 19,5% и на 31,4%. Вместе с тем перекачка аммиака и нефти сократились соответственно на 71,4% и на 2,2%. Транзит аммиака сократился на 71,4%, нефти - на 1,7%.

Перевозка грузов авиатранспортом в январе-феврале 2017 года сократилась на 15% - до 0,01 млн тонн.



Грузовые перевозки в Украине в январе-феврале 2017г характеризуются следующими данными:

Грузооборот Перевезено грузов млн ткм в % к январю 2016г млн тонн в % к январю 2016г. Транспорт 54148,8 116,6 99,8 113,0 железнодорожный 31199,1 113,8 53,8 109,0 Автомобильный 5302,4 114,6 22,7 122,4 водный 420,8 93,5 0,3 69,8 трубопроводный 17192,4 123,7 23,0 115,1 авиационный 34,1 94,2 0,01 85,1

Данные: Госстат