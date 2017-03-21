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В январе-феврале объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг увеличился на 16,3% до 1,6 млрд гривен
20:47 20.03.2017 |
В январе-феврале 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 16,3% до 1 636,1 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (703,6 млн гривен).
Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 1 058,5 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 577,6 млн гривен (735,5 млн гривен и 671 млн гривен соответственно за аналогичный период 2016 года).
Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в феврале 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 15,9% и составил 1 571,2 гривну.
В январе-феврале субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 1 055,4 тыс. домохозяйств, что на 3,6 тыс., или на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
В городских населенных пунктах субсидии получили 740,2 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 315,2 тыс.
Всего в январе-феврале за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 870,4 тыс. домохозяйств, что на 5,7% меньше по сравнению с январем-февралем 2016 (из них на городские населенные пункты приходится 67,4% обращений).
Количество домохозяйств, получивших субсидии в феврале 2017 года, составило 42,3% от общего количества домохозяйств Украины.
Среди регионов наибольший удельный вес таких домохозяйств был в Сумской и Полтавской областях (62,6% и 61,4% соответственно), а наименьший - в Одесской области и Киеве (15,9% и 25,5% соответственно).
Среди домохозяйств, получающих субсидии, 35,1% состояли из одного человека, около трети - из двух, остальные - из трех и более человек.
Как сообщали Українські Новини, в январе 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 30,8% до 920,2 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (703,6 млн гривен).
В 2016 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился в 2,4 раза (143,2%) до 5 704,7 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (2 345,9 млн гривен).
Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.
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