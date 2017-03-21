Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции в январе-феврале 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.

В то же время по сравнению с минувшим месяцем этот показатель снизился на 3,7%, а по сравнению с февралем-2016 - на 1,7%.

Согласно сообщению, наибольший рост розничного товарооборота в январе-феврале 2017г., включая розничный товарооборот предприятий (юрлиц), осуществляющих деятельность по розничной торговле, расчетные данные объемов продажи товаров на рынках и физлицами - предпринимателями, зафиксирован в Киевской (на 7%), Сумской (на 6,2%), Кировоградской (на 3,6%) областях и в Киеве (на 3,7%).

