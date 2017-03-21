В январе 2017 г. экспорт аграрной продукции из Украины составил $1,36 млрд, что стало рекордным показателем за последние четыре года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

По сравнению с январем 2016 г. внешние поставки сельхозпродукции увеличились на 53,7%, причем рост наблюдался по всем группам товаров.

В абсолютных значениях на внешние рынки больше всего было поставлено продуктов растительного происхождения - на $735,7 млн, что больше показателей предыдущего периода на 66,6%. В том числе, зерновых культур экспортировано - на $565,4 млн (рост на 66,4% к январю 2016 г.).

Увеличился и экспорт по другим группам сельскохозяйственных товаров. Жиров и масел за границу было продано на $371 млн (рост на 31,1%), готовых пищевых продуктов продано на $204,5 млн (рост на 61,8%), животных и продуктов животного происхождения - на $43,8 млн (рост на 43,2%).

В целом доля аграрной продукции в общенациональном экспорте достигла рекордных 44,8%.