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Украинские студенты чаще всего называют ІТ-отрасль наиболее желанным местом трудоустройства
13:53 20.03.2017 |
Об этом говорится в исследовании EY "Лучший работодатель", в котором приняли участие около 1500 студентов из разных регионов Украины.
"Как и в прошлом году, наиболее привлекательной для студентов остается ІТ-отрасль. Студенты чаще всего называли компании этой сферы среди наиболее желаемых мест трудоустройства (всего было указано более 500 работодателей, из них около 70 - из ІТ)", - говорится в исследовании.
Более того, ІТ-компании продолжают вытеснять традиционных лидеров списка лучших работодателей - международные FMCG компании, также популярны среди студентов.
Кроме этого, привлекательной для молодых кандидатов остается сфера профессиональных услуг (аудит и консалтинг).
"Положительную динамику также продемонстрировала медиа-отрасль, которая стала одной из пяти наиболее интересных для студентов. Среди наименее привлекательных отраслей - агрохимическая, страхование и нефтегазовая", - отмечается в пресс-релизе.
"Наиболее привлекательными работодателями для студентов в 2016 году стали: "1+1 медиа", "Гугл", "ЕПАМ", "Майкрософт", "Нестле", "СофтСерв" и аудиторско-консалтинговые компании "Большой четверки", - сообщает EY.
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