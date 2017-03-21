Решение Европейского Союза о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в EUR600 млн остается неизменным, несмотря на решение Международного валютного фонда (МВФ) о переносе срока рассмотрения выделения Украине очередного транша кредита около $1 млрд.

"Мы внимательно отслеживаем ситуацию вокруг решения МВФ, но на данный момент наше объявление, сделанное в прошлый четверг, 16 марта, остается в силе, т.е. Украина сможет получить второй транш в конце марта/начале апреля 2017 года", - говорится в ответе пресс-службы представительства ЕС агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Ранее совет директоров МВФ из-за блокады транспортного сообщения с неконтролируемыми территориями на востоке Украины перенес запланированное на 20 марта рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы EFF и выделении по ней четвертого транша кредита в размере $1 млрд на неопределенный срок.

Как сообщалось, 16 марта Европейская комиссия одобрила выделение второго транша макрофинансовой помощи для Украины в размере EUR600 млн.

Согласно информации на сайте Еврокомиссии, этой выплатой общая сумма макрофинансовой помощи, которую ЕС предоставляет Украине с 2014 года, составит EUR2,81 млрд, что является наибольшим объемом макрофинансовой помощи, которую ЕС выделил для страны, не являющейся членом ЕС.

Данная макрофинансовая помощь предоставляется Украине на 2,5 года, до 4 января 2018 года.

