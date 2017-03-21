Президент Петр Порошенко считает учетную ставку Национального банка в 14% высокой для роста кредитования экономики страны.

Об этом он сообщил в ходе заседания Совета регионального развития, передают Українські Новини.

"Это (такой уровень учетной ставки - ред.) еще много для нормального кредитования экономики", - сказал он.

Президент напомнил, что в 2014 году учетная ставка была на уровне 30%.

Он также добавил, что очищение банковской системы закончено.

"Система очищена от плохих банков. А это более 80 банков", - подчеркнул Президент.

Вместе с тем он подчеркнул, что курс гривны в течение последних трех лет является плавающим и в то же время слабо колеблющимся.

Как сообщали Українські Новини, Петр Порошенко надеется на замедление инфляции в 2017 до однозначного уровня