Международный валютный фонд ожидает обновленные макроэкономические прогнозы от Национального банка и Министерства финансов Украины в течение нескольких дней.

Об этом сообщил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей странице в соцсети Facebook.

Он напомнил, что Фонд перенес рассмотрение вопроса по завершению третьего пересмотра программы расширенного финансирования для Украины.

"Рассчитываю, что Национальный банк и Министерство финансов смогут в течение нескольких дней предоставить необходимые макрорасчеты, и мы на Совете сможем очень скоро вернуться к рассмотрению вопроса выделения средств Украине", - написал Рашкован.

Как сообщалось, МВФ обновил график заседаний Совета директоров на текущую неделю, согласно которому заседание по поводу выделения Украине очередного транша в размере 1 миллиарда долларов, ранее запланированное на 20 марта, откладывается на неопределенный срок.

По информации Минфина, перенесение заседания Совета директоров МВФ по Украине обусловлено необходимостью уточнения макроэкономических показателей вследствие введения торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по решению Совета нацбезопасности и обороны.

В свою очередь, Национальный банк сообщил, что намерен сегодня, 20 марта, провести внеочередное заседание комитета по монетарной политике для обновления макроэкономических прогнозов с учетом эффекта введения торговой блокады, чтобы способствовать ускорению получения очередного транша МВФ.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по программе расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 миллиарда долларов в сентябре 2016 года после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша в общем объеме 7,62 миллиарда долларов и рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 миллиарда долларов до конца 2016 года.

Украина выполнила ключевые условия для получения четвертого транша, в том числе принятие сбалансированного госбюджета на 2017 год и национализацию крупнейшего в стране банка "ПриватБанк", однако заседание Совета директоров по украинскому вопросу все время откладывалось.

В начале марта Украина и МВФ согласовали обновленный Меморандум о сотрудничестве, ключевыми рекомендациями в котором, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, будут проведение пенсионной реформы и введение оборота земель.