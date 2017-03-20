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Топливно-энергетический комплекс
НБУ решил пересмотреть 20 марта макропрогнозы для МВФ из-за блокады Донбасса
07:55 20.03.2017 |
Национальный банк решил пересмотреть 20 марта макропрогнозы для Международного валютного фонда из-за временного прекращения перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
"Украина находится в программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Последний ход событий в стране требует дополнительного изучения их потенциального влияния на экономику и его учета в макроэкономических прогнозах программы сотрудничества с Фондом", - говорится в нем.
Национальный банк планирует обновить макроэкономические прогнозы с учетом эффекта торговой блокады с отдельными районами Донецкой и Луганской областей.
С этой целью в понедельник, 20 марта, состоится внеочередное заседание комитета НБУ по монетарной политике.
Обновленные макропрогнозы будут предоставлены МВФ.
Диалог и технические консультации с МВФ продолжаются.
Как сообщали Українські Новини, совет директоров Международного валютного фонда отложил обсуждение третьего пересмотра программы для Украины и выделения Украине очередного кредитного транша в размере 1 млрд долларов, запланированное на 20 марта.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны временно прекратил перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.
Президент Петр Порошенко одобрил данное решение СНБО, а также одобрил введение санкций против дочерних банков с российским госкапиталом.
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