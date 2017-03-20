Национальный банк решил пересмотреть 20 марта макропрогнозы для Международного валютного фонда из-за временного прекращения перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Украина находится в программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Последний ход событий в стране требует дополнительного изучения их потенциального влияния на экономику и его учета в макроэкономических прогнозах программы сотрудничества с Фондом", - говорится в нем.

Национальный банк планирует обновить макроэкономические прогнозы с учетом эффекта торговой блокады с отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

С этой целью в понедельник, 20 марта, состоится внеочередное заседание комитета НБУ по монетарной политике.

Обновленные макропрогнозы будут предоставлены МВФ.

Диалог и технические консультации с МВФ продолжаются.

Как сообщали Українські Новини, совет директоров Международного валютного фонда отложил обсуждение третьего пересмотра программы для Украины и выделения Украине очередного кредитного транша в размере 1 млрд долларов, запланированное на 20 марта.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны временно прекратил перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.

Президент Петр Порошенко одобрил данное решение СНБО, а также одобрил введение санкций против дочерних банков с российским госкапиталом.