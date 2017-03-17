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Топливно-энергетический комплекс
В январе численность населения сократилась на 0,06% до 42,6 млн
19:38 17.03.2017 |
В январе численность населения Украины сократилась на 0,06%, или на 26,2 тыс. человек по сравнению с декабрем до 42 558,3 тыс. человек.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Данные приведены без учета аннексированной Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Как сообщали Українські Новини, в декабре численность населения Украины сократилась на 0,05%, или на 19,4 тыс. человек по сравнению с ноябрем до 42 584,5 тыс. человек.
По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек - городское население, 15 877,5 тыс. человек - сельское.
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