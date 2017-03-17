Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе 2017 года возросли на 0,8% по сравнению с декабрем 2016 года, при этом рост цен в декабре-2016 к ноябрю-2016 составлял 1,2%.

Как сообщает Государственная служба статистики, данные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

По данным Госстата, рост цен на СМР в январе-2017 к январю-2016 составил 11,5%, при этом в декабре-2016 к декабрю-2015 увеличение цен наблюдалось на уровне 9,9%.

Как отмечает Госстат, рост цен на СМР в январе 2017 года к декабрю 2016 года зафиксирован во всех сферах строительства. Наибольшее увеличение цен наблюдалось в строительстве транспортных сооружений (1,3%) и нежилых зданий (1,1%), наименьшее - в строительстве жилых зданий (0,5%).

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, цены на СМР в Украине в 2016 году выросли на 9,2% по сравнению с 2015 годом, при этом рост в 2015 году к 2014 году составлял 27,1%, в 2014 году к 2013 году - 9,5%, в 2013 году к 2012 году - 5,6%, в 2012 году к 2011 году - 12,6%.

