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Топливно-энергетический комплекс
Рост цен на СМР в Украине в январе замедлился до 0,8% - Госстат
16:32 17.03.2017 |
Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе 2017 года возросли на 0,8% по сравнению с декабрем 2016 года, при этом рост цен в декабре-2016 к ноябрю-2016 составлял 1,2%.
Как сообщает Государственная служба статистики, данные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.
По данным Госстата, рост цен на СМР в январе-2017 к январю-2016 составил 11,5%, при этом в декабре-2016 к декабрю-2015 увеличение цен наблюдалось на уровне 9,9%.
Как отмечает Госстат, рост цен на СМР в январе 2017 года к декабрю 2016 года зафиксирован во всех сферах строительства. Наибольшее увеличение цен наблюдалось в строительстве транспортных сооружений (1,3%) и нежилых зданий (1,1%), наименьшее - в строительстве жилых зданий (0,5%).
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, цены на СМР в Украине в 2016 году выросли на 9,2% по сравнению с 2015 годом, при этом рост в 2015 году к 2014 году составлял 27,1%, в 2014 году к 2013 году - 9,5%, в 2013 году к 2012 году - 5,6%, в 2012 году к 2011 году - 12,6%.
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