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Госстат пересмотрел динамику ВВП за 2015
15:50 17.03.2017 |
Государственная служба статистики пересмотрела годовую динамику ВВП с 9,9% до 9,8% и поквартальную динамику ВВП за 2015 год.
Об этом говорится в сообщении статистического ведомства.
В целом за 2015 год реальный валовой внутренний продукт снизился на 9,8% по сравнению с 2014 годом (в постоянных ценах 2010 года) до 1 988,544 млрд гривен (в фактических ценах) (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя).
По уточненным данным Госстата, ВВП за первый квартал 2015 года снизился на 16,% до 375,991 млрд гривен, за второй квартал 2015 года снизился на 14,5% до 456,715 млрд гривен, за третий квартал 2015 года снизился на 7,0% до 566,997 млрд гривен и за четвертый квартал снизился на 2,4% до 588,841 млрд гривен.
Госстат в течение года уточняет показатели реального валового внутреннего продукта.
Ранее Госстат сообщал, что ВВП за первый квартал 2015 года снизился на 17,0% до 375,525 млрд гривен, за второй квартал 2015 года - снизился на 14,7% до 455,245 млрд гривен, за третий квартал 2015 года - снизился на 7,2% до 563,907 млрд гривен и за четвертый квартал снизился на 1,4% до 584,781 млрд гривен.
Как сообщало агентство, в 2015 году реальный валовой внутренний продукт снизился на 9,9% по сравнению с 2014 годом (в постоянных ценах 2010 года) до 1 979,458 млрд гривен (в фактических ценах) (без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).
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