Государственная фискальная служба констатирует подачу населением налоговых деклараций по состоянию на 11 марта в количестве 103 тыс., сумма налога на доходы физлиц, заявленная к уплате, составляет 256,3 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма к уплате налога выросла на 22,6 млн гривен или на 10%.

Наибольшие суммы к уплате задекларировали граждане в Киеве, Полтавской и Сумской областях.

По данным деклараций об имущественном состоянии и доходах граждан задекларировано к уплате военного сбора на 47,8 млн гривен, что на 4,5 млн гривен, или на 10% больше аналогичного периода прошлого года.

Правом на получение налоговой скидки воспользовались почти 24 тыс. граждан.

Они задекларировали возвращение налога на доходы физлиц на сумму 46,6 млн гривен, что на 5,3 млн гривен больше аналогичного периода прошлого года.

Фискальнаая служба напоминает, что подать декларацию граждане должны до 3 мая, именно этот день в 2017 году является крайним сроком для подачи налоговых деклараций.

Как сообщали Українські Новини, декларации подаются по месту прописки лично или уполномоченным лицом по почте или средствами электронной связи.

Граждане и лица, проводящие независимую профессиональную деятельность, должны подать декларации до 3 мая 2017 года, предприниматели (кроме "упрощенцев") - до 9 февраля 2017 года.