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В Кабмине пока нет консенсуса по пенсионной реформе, прогнозировать сроки ее принятия Радой рано - Розенко
18:56 16.03.2017 |
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что в Кабинете министров еще нет финальной версии пенсионной реформы, продолжаются непростые дискуссии и прогнозировать сроки ее рассмотрения и принятия Верховной Радой рано.
"Финального документа еще нет, или мы бы его уже презентовали. В правительстве идут очень серьезные дискуссии вокруг этого серьезного вопроса, и пока единой точки зрения, на такие мировоззренческие вещи у нас нет", - сказал П.Розенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг вечером.
Вице-премьер, тем не менее, считает возможным завершить разработку реформы в течение ближайших 2-х месяцев.
"Я не исключаю, что двух месяцев нам в принципе хватит для того, чтобы финализировать наши дискуссии. Единственное, я бы не спешил прогнозировать решение Верховной Рады по пенсионной реформе. Очевидно, что это не простой документ, очевидно, что если в правительстве непросто идет работа над пенсионной реформой, то в Верховной Раде тем более нелегко будет", - сказал П.Розенко.
Он добавил, что на этапе финальной наработки реформы и ее обсуждения в Кабмине к процессу необходимо будет привлечь представителей фракций Верховной Рады и депутатских групп. Это необходимо для того, чтобы правительством рассматривался проект реформы, который будет восприниматься, как минимум фракциями коалиции.
Вице-премьер подчеркнул, что пенсионная реформа, которую необходимо принимать, должна быть глубокой и содержательной, а не просто способом отчитаться перед Международным валютным фондом.
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"Финального документа еще нет, или мы бы его уже презентовали. В правительстве идут очень серьезные дискуссии вокруг этого серьезного вопроса, и пока единой точки зрения, на такие мировоззренческие вещи у нас нет", - сказал П.Розенко. Вице-премьер, тем не менее, считает возможным завершить разработку реформы в течение ближайших 2-х месяцев.
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