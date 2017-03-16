В феврале 2017 года официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентный пункт до 1,7%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

По данным Госстата, по состоянию на 1 марта 2017 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 439,3 тыс. безработных.

На 1 февраля 2017 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 429 тыс. безработных.

Количество безработных, получивших государственную помощь в феврале, составило 364,9 тыс. человек, средний размер пособия на одного безработного в этом месяце составил 1 923 гривен.

Как сообщали Українські Новини, в январе 2017 года официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентный пункт до 1,6%.