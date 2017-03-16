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В феврале официальный уровень безработицы повысился на 0,1 п.п. до 1,7%
16:59 16.03.2017 |
В феврале 2017 года официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентный пункт до 1,7%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По данным Госстата, по состоянию на 1 марта 2017 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 439,3 тыс. безработных.
На 1 февраля 2017 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 429 тыс. безработных.
Количество безработных, получивших государственную помощь в феврале, составило 364,9 тыс. человек, средний размер пособия на одного безработного в этом месяце составил 1 923 гривен.
Как сообщали Українські Новини, в январе 2017 года официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентный пункт до 1,6%.
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