Богдан Шаповал

Ратифицированное украинским парламентом Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой даст толчок экспорту в Канаду продуктов, для которых не предусмотрено квотирование, это принесет около $3 млн дополнительной валютной выручки в год.

"Можно ожидать оживления экспорта в Канаду таких продуктов, как мед, крупы, зерновые - для них канадское правительство не предусматривает ограничение квотами. В результате, по нашим оценкам, получим около $3 млн дополнительной валютной выручки в агросекторе", - цитируется в пресс-релизе UFEB директор Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) Богдан Шаповал.

При этом он отметил, что производители животноводческой продукции (молоко, мясо, яйца) вряд ли смогут занять нишу на рынке Канады.

"Мы не ожидаем, что квоты по этой продукции будут выбираться, поскольку рынок весьма конкурентный, бороться за долю придется с производителями из США, которые очень крепко держат свои позиции в течение многих лет", - отметил Б.Шаповал.

Директор UFEB также подчеркнул, что Канада имеет собственные мощности производства животноводческой продукции, а тарифные квоты на более чем 20 групп товаров направлены именно на защиту внутреннего производителя.

Б.Шаповал отметил, что в целом ЗСТ - это стимул для украинских производителей, который будет работать в долгосрочной перспективе так же, как и Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС. То есть, предприятия будут проводить модернизацию, оптимизировать расходы, чтобы повысить конкурентоспособность, использовать открытые перед ними возможности.

"С другой стороны, действительно, существует высокий риск конкуренции со стороны канадских производителей на украинском рынке говядины. Поэтому мы считаем, что правительство сделало правильный шаг, отстояв поэтапную отмену пошлины на эту продукцию, давая нашим производителям возможность подготовиться. По нашему мнению, производители других видов продовольственной продукции не будут ощущать значительную конкуренцию со стороны канадских на внутреннем рынке", - заметил Б.Шаповал.

По данным UFEB, в 2016 году экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины в Канаду составил $4,86 млн, что на 45% выше показателя 2015 года и на 3% превышает экспорт 2014 года. Доля этой страны в общей сумме продовольственного экспорта из Украины в последние три года не превышает 0,03%. Основными товарными группами экспорта является мед, растительное масло, семена масличных культур, продукты переработки овощей.

