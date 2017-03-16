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Топливно-энергетический комплекс
НБУ считает достижимым показатель инфляции 8% в 2017
10:26 16.03.2017 |
Национальный банк считает достижимым показатель инфляции 8% в 2017 году.
Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе на 13-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital в Киеве, передают Українські Новини.
"Несмотря на то, что повышение минимальной зарплаты отрицательно сказалось на инфляции и нам пришлось пересмотреть прогноз инфляции до 9,1%, оно также отразилось положительно на ВВП и мы уже добавили к прогнозу плюс 0,5%. Мы считаем достижимой нашу цель по инфляции в этом году", - сказала она.
Гонтарева напомнила, что в перспективе следующих лет НБУ удастся выйти на показатель инфляции 5-6%.
"Наша главная цель - это инфляция 2%", - отметила она.
Ранее среди рисков, влияющих на уровень инфляции, НБУ называл активизацию боевых действий и блокаду транспортных путей на Донбассе.
Как сообщали Українські Новини, в январе Национальный банк улучшил прогноз роста ВВП с 2,5% до 2,8% и ухудшил прогноз инфляции с 8% до 9,1% в 2017 году.
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|НБУ считает достижимым показатель инфляции 8% в 2017
"Несмотря на то, что повышение минимальной зарплаты отрицательно сказалось на инфляции и нам пришлось пересмотреть прогноз инфляции до 9,1%, оно также отразилось положительно на ВВП и мы уже добавили к прогнозу плюс 0,5%. Мы считаем достижимой нашу цель по инфляции в этом году", - Валерия Гонтарева.
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