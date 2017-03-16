Металлургические предприятия Украины в феврале сократили потребление при родного газа на 12,5% по сравнению с январем 2016 года - до 175 миллионов кубических метров.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов "Металлургпром".

Среднесуточное потребление природного газа в феврале сократилось на 0,2 миллиона кубометров и составило 6,3 миллиона кубометров. За прошлый год среднесуточное потребление составило 4,8 миллиона кубометров против 5,5 миллиона кубометров за 2015 год.

Всего за 2 месяца металлурги потребили 375 миллионов кубометров природного газа, что составило 118% к объему потребления в аналогичном периоде 2016 года.

По данным "Металлургпрома", потребление электроэнергии в январе-феврале составило 2,1 миллиарда кВт/ч - на 1% больше 2 месяцев 2016 года.

Как сообщал УНИАН, металлургические предприятия Украины в 2016 году сократили потребление природного газа на 14% по сравнению с 2015 годом - до 1,74 миллиарда кубометров, потребление электроэнергии за 2016 год увеличилось на 4% по сравнению с 2015 годом - до 12,9 миллиарда кВт/ч.