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Топливно-энергетический комплекс
Украинские металлурги сократили потребление газа почти на 13%
08:40 16.03.2017 |
Металлургические предприятия Украины в феврале сократили потребление при родного газа на 12,5% по сравнению с январем 2016 года - до 175 миллионов кубических метров.
Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов "Металлургпром".
Среднесуточное потребление природного газа в феврале сократилось на 0,2 миллиона кубометров и составило 6,3 миллиона кубометров. За прошлый год среднесуточное потребление составило 4,8 миллиона кубометров против 5,5 миллиона кубометров за 2015 год.
Всего за 2 месяца металлурги потребили 375 миллионов кубометров природного газа, что составило 118% к объему потребления в аналогичном периоде 2016 года.
По данным "Металлургпрома", потребление электроэнергии в январе-феврале составило 2,1 миллиарда кВт/ч - на 1% больше 2 месяцев 2016 года.
Как сообщал УНИАН, металлургические предприятия Украины в 2016 году сократили потребление природного газа на 14% по сравнению с 2015 годом - до 1,74 миллиарда кубометров, потребление электроэнергии за 2016 год увеличилось на 4% по сравнению с 2015 годом - до 12,9 миллиарда кВт/ч.
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