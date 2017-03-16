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Опубликован список отмененных 120 нормативно-правовых актов, мешавших бизнесу
08:12 16.03.2017 |
Государственная регуляторная служба Украины опубликовала перечень из 120 нормативно-правовых актов, которые были отменены Кабинетом министров Украины в рамках так называемого дерегуляционного дня, состоявшегося 10 марта 2017 г., сообщает пресс-служба ведомства.
На заседании Кабмин принял постановление о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины и два распоряжения об отмене некоторых приказов министерств и других центральных органов исполнительной власти, которые не соответствуют требованиям действующего законодательства Украины или потеряли свою актуальность.
Всего отменено более 120 нормативно-правовых актов в различных сферах хозяйственной деятельности, которые не соответствовали требованиям Закона Украины об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, но оставались в силе и действовали на всей территории Украины и устанавливали дополнительные регуляторные барьеры.
С полным списком отмененных актов и обоснованием необходимости их отмены можно ознакомиться здесь.
Напомним, ранее министр юстиции Украины анонсировал, что Минюст анализирует еще 400 соответствующих инструкций, регламентов и рекомендаций на предмет их отмены как мешающих бизнесу.
Напомним, ранее, 23 ноября 2016 г., Кабинет министров Украины отменил 367 регуляторных актов, которые тормозят процесс дерегуляции и улучшения делового климата.
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