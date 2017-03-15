Министерство финансов инициирует введение налога на выведенный капитал.

Об этом в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политике сообщил министр финансов Александр Данилюк, передают Українські Новини.

Выступая в ходе заседания комитета, Данилюк сообщил, что министерство на текущий год запланировало разработку нескольких законопроектов.

Среди них - законопроект о введении единого счета для уплаты налогов, а также законопроект о введении налога на выведенный капитал.

Данилюк также добавил, что в текущем году министерство разработает стратегию развития налоговой системы на среднесрочный период.

По его мнению, остается открытым вопрос реформы Государственной фискальной службы и продолжение реформы таможни.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2016 Национальный совет реформ поддержал введение налога на выведенный капитал с 1 января 2018 года.