Министерство финансов поддерживает введение нулевого декларирования после проведения комплексной реформы Государственной фискальной службы.

Об этом в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политике сообщил министр финансов Александр Данилюк, передают Українські Новини.

"Я заинтересован в разовом декларировании, но без реформы ГФС оно не имеет смысла", сказал министр.

В свою очередь председатель комитета, депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Нина Южанина настояла на необходимости обсуждения скорейшего введения нулевого декларирования.

Она напомнила, что введено электронное декларирование, но очень важно ввести и нулевое декларирование для всех граждан.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк за введение нулевого декларирования резидентами своих активов за границей.