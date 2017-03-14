Верховная Рада ратифицировала конвенцию с Люксембургом об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и на капитал.

За принятие в целом законопроекта №0125 проголосовали 236 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Конвенция была подписана в сентябре 1997 года в Киеве.

Также Рада ратифицировала протокол о внесении изменений в вышеуказанную конвенцию, который был подписан 30 сентября 2016 года.

Согласно этим документам, предусмотрены такие ставки налогообложения дивидендов, процентов и роялти: дивиденды - общая ставка 15%; 5% для дивидендов (акционер должен владеть не менее 20% компании); проценты - общая ставка 10%; 5% - для процентов, которые платятся при продаже в кредит оборудования; роялти - общая ставка 10%; 5% - для роялти касательно авторских прав на научные изобретения, патенты, торговые марки, тайные формулы и т. д.

Как сообщали Українські Новини, 30 сентября 2016 года Украина договорилась с Люксембургом об избежании двойного налогообложения.