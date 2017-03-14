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Топливно-энергетический комплекс
Украина значительно увеличила импорт нефтепродуктов
14:09 13.03.2017 |
Украина в январе-феврале 2017 года импортировала нефтепродуктов на 582,5 млн долл., что на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Государственная фискальная служба.
Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из Беларуси в денежном выражении составил 285,1 млн долл. (48,9% от расходов на импорт нефтепродуктов), из России - 158,2 млн долл. (27,1%), из Греции - 47,4 млн долл. (доля 8,1%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 91,8 млн долл.
Также Украина в январе-феврале 2017 года импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 52 млн долл., что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основные поставки нефти (73%) были осуществлены из Азербайджана - на сумму 24,1 млн долл., Казахстана (22%) - 11,4 млн долл., Румынии (2,6%) - 699 тыс. долл., из других стран было поставлено сырья на 774 тыс. долл.
Как сообщал УНИАН, Украина в январе 2017 года импортировала нефтепродуктов на 282 млн долл., что на 63,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Украина в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года, по данным Фискальной службы, увеличила импорт нефти и газового конденсата в денежном выражении на 19,8% - до 24,4 млн долл.
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