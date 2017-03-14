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Минфин прогнозирует своевременный запуск единого реестра возмещения НДС с 1 апреля
11:06 13.03.2017 |
Единый открытый реестр возмещения налога на добавленную стоимость, вероятнее всего, будет запущен своевременно - с 1 апреля 2017 года, сообщил государственный секретарь Министерства финансов Украины Евгений Капинус.
"Я абсолютно убежден, что с 1 числа (апреля - ИФ) мы все-таки, как минимум, приложим все усилия, чтобы реестр на сайте Минфина стартовал", - сказал он на экономическом форуме, прошедшем в Киеве в пятницу.
Е.Капинус признал, что этот вопрос идет достаточно тяжело, так как "очень много различных позиций у различных учреждений".
В то же время он напомнил, что уже принято решение Кабмина о порядке ведения такого реестра, и сообщил, что уже подписан соответствующий приказ Минфина о внедрении взаимодействия между Минфином, ГФС и Госказначейством, который сейчас направлен на регистрацию в Минюст.
"На данном этапе разработчик уже проводит разработку самого программного продукта", - уточнил госсекретарь.
Е.Капинус еще раз подчеркнул, что запуск единого реестра возмещения НДС должен позволить налогоплательщикам получать возмещение НДС реально в автоматическом режиме.
"Бизнес сможет видеть, где его сумма и как она обрабатывается. Будет (возможность) планирования в 30-дневный срок", - добавил госсекретарь.
Он также сообщил, что Минфин разработал первый проект концепции в отношении внедрения в Украине налога на выведенный капитал, который передан для обсуждения негосударственным экспертам.
"Я думаю, что на основании этого драфта будет доработан соответствующий законопроект, и в рамках, предусмотренных законом, мы все-таки найдем единую позицию в отношении этого вопроса и внесем соответствующий законопроект в Верховную Раду", - сказал Е. Капинус.
Что касается снижения нагрузки на фонд оплаты труда, о целесообразности которого недавно заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, госсекретарь Минфина отметил, что этот вопрос дискуссионный
"Мы соглашаемся с тем, что налоговое давление должно снижаться, но если посмотреть на сегодняшний дефицит Пенсионного фонда, однозначно можем сказать, что, к сожалению, на сегодня требуют очень большой дискуссии этот вопрос. Пенсионеры имеют очень малое обеспечение. Нужна реформа пенсионной сферы, должно быть комплексное урегулирование", - пояснил он позицию ведомства.
Е.Капинус также добавил, что снижение единого социального взноса с 2016 года сэкономило бизнесу 70 млрд грн.
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