В Министерстве экономического развития и торговли считают, что урегулирование законодательства в части бессрочности строительных лицензий устранит коррупционную составляющую в этой сфере и принесет бюджету дополнительно $30 млн.

Об этом на заседании правительства сказал заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Необходимо урегулировать законодательство о бессрочности строительных лицензий. Мы благодарим Министерство регионального развития, которое разместило разъяснение на своем сайте, что лицензии являются бессрочными и этого требует закон", - сказал Нефедов.

Он отметил, что, несмотря на это, в некоторых регионах продолжаются позорные случаи относительно переоформления лицензий.

"Несмотря на то, что прямо написано в законе, попадаются случаи, когда человек приходит переоформлять лицензию, и ему указывают на подзаконные акты, в которых упоминается, что лицензии являются срочными и, к сожалению, зачастую это связано с коррупцией. Мы оцениваем, что устранение этой коррупционной составляющей в следующие три года может составить более $30 млн", - отметил Нефедов.