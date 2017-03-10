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Топливно-энергетический комплекс
Незаконное переоформление строительных лицензий лишает бюджет $30 млн - Нефедов
17:48 10.03.2017 |
В Министерстве экономического развития и торговли считают, что урегулирование законодательства в части бессрочности строительных лицензий устранит коррупционную составляющую в этой сфере и принесет бюджету дополнительно $30 млн.
Об этом на заседании правительства сказал заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, сообщает корреспондент Укринформа.
"Необходимо урегулировать законодательство о бессрочности строительных лицензий. Мы благодарим Министерство регионального развития, которое разместило разъяснение на своем сайте, что лицензии являются бессрочными и этого требует закон", - сказал Нефедов.
Он отметил, что, несмотря на это, в некоторых регионах продолжаются позорные случаи относительно переоформления лицензий.
"Несмотря на то, что прямо написано в законе, попадаются случаи, когда человек приходит переоформлять лицензию, и ему указывают на подзаконные акты, в которых упоминается, что лицензии являются срочными и, к сожалению, зачастую это связано с коррупцией. Мы оцениваем, что устранение этой коррупционной составляющей в следующие три года может составить более $30 млн", - отметил Нефедов.
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